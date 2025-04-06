Bilecik'te 'Anne Taksi Uygulaması' İle Annelere Ücretsiz Destek

'Anne Taksi Uygulaması' büyük ilgi gördü

BİLECİK - Bilecik Belediyesi tarafından annelerin doğum ve sonrasındaki 6 aylık süreçte ücretsiz yararlanabilecekleri 'Anne Taksi Uygulaması' büyük ilgi gördü.

Sosyal belediyecilik anlamında yeni bir uygulamayı hayata geçirdikleri için duyduğu mutluluğu ifade eden Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, tüm annelerin hizmetten faydalanabileceğini söyledi. Bilecik'te güzel ve örnek bir hizmeti vatandaşlarla buluşturduğu için duyduğu mutluluğu ifade eden Başkan Subaşı, "Bir annenin en kıymetli yolculuğu evladını dünyaya getirme yolculuğudur. Biz de anne adaylarının yanlarında olmak, onların kaygılarını en aza indirmek istiyoruz. Bu amaçla şehrimizde hizmete sunduğumuz önemli bir çalışmanın haberini sizlerle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Kadınların sağlık hizmetlerine daha hızlı ve güvenli erişimini sağlamak için Anne Taksi uygulaması acil durumlarda hemen annelerimizin yanlarında olacak. Rutin kontrollerde ise randevu sistemiyle hizmet verecek. Çiçeği burnunda annelerimiz doğum yaptıklarında Anne Taksi'mizi arayarak bizlerden hizmet alabileceklerdir. Sevgili anne adayları, bu uygulamayla sizlere sadece bir telefon mesafesinde olacağız. Anne Taksi uygulamamızın şehrimize ve tüm annelerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Başkan Subaşı, uygulamadan faydalanmak isteyen vatandaşlarımızın 7 gün 24 saat esasına göre hizmet vereceğini söyledi.