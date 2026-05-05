Bilecik'te Aşırı Yağışlar ve Taşkın İncelemeleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bilecik'te Aşırı Yağışlar ve Taşkın İncelemeleri

Bilecik\'te Aşırı Yağışlar ve Taşkın İncelemeleri
05.05.2026 19:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Valisi, aşırı yağış sonrası taşan derelerde incelemelerde bulundu, ekipler müdahale etti.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, kentte etkili olan aşırı yağışların ardından taşan derelerde incelemelerde bulundu.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak yağış, kısa sürede afete dönüştü. Taşan dereler, çöken yollar ve sular altında kalan tarım arazileri ilçede hayatı adeta durma noktasına getirdi. Yaşanan afet sonrası ekipler sahada çalışma başlattı. Gerçekleştirilen incelemelerde, Karasu Çayı Taşkın Kontrol Tesisi üzerindeki geçiş yapılarında oluşabilecek tıkanmalara karşı ekipler tarafından iş makineleriyle temizlik çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi. Akıntıyla gelen ağaç ve rüsubatların kaldırılarak suyun akışının güvenli şekilde sağlandığı ifade edildi. Kınık Köyü İnegöl-Pazaryeri yolu güzergahında aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen yüzey suyu birikintisine ekipler tarafından anında müdahale edilerek drenaj kanalı temizlendi ve suyun tahliyesi sağlandı. Bölgede herhangi bir taşkın durumu olmadığı bildirildi. Devlet Su İşleri ve İl Özel İdaresi ekiplerinin sahada koordineli şekilde çalışmalarını sürdürdüğü, risk oluşturabilecek tüm noktalarda gerekli tedbirlerin alındığı kaydedildi. Öte yandan, İl genelinde şu an için herhangi bir olumsuzluk bulunmadığı, ekiplerin muhtemel durumlara karşı hazır halde görev başında olduğu vurgulandı.

Suyun tahliyesi gerçekleştirildi

Etkili yağışların ardından Vali Faik Oktay Sözer ve Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara afet bölgelerine giderek çalışmaları yerinde inceledi. Vali Sözer, yaptığı açıklamada, "İlimizde etkili olan aşırı yağışların ardından sahada gerekli incelemeleri gerçekleştirdik. Ekiplerimizle birlikte riskli bölgelerde tedbirlerimizi aldık. Şu an için herhangi bir olumsuzluk bulunmamakta olup, çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik'te Aşırı Yağışlar ve Taşkın İncelemeleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Kedinin yüzüne sprey sıkan market çalışanı gözaltına alındı Kedinin yüzüne sprey sıkan market çalışanı gözaltına alındı
Beşiktaş’ta ayrılık Sergen Yalçın’ın ’’Kalsın’’ dediği ismi yönetim istemedi Beşiktaş'ta ayrılık! Sergen Yalçın'ın ''Kalsın'' dediği ismi yönetim istemedi
Tunceli Belediyesinden “şebeke suyunu içmeyin ve yemek yapımında kullanmayın“ uyarısı Tunceli Belediyesinden "şebeke suyunu içmeyin ve yemek yapımında kullanmayın" uyarısı
Yüksel Yıldırım’dan İrfan Can Eğribayat’ın geleceği hakkında açıklama Yüksel Yıldırım'dan İrfan Can Eğribayat'ın geleceği hakkında açıklama
Katar ve BAE hava sahalarını kapattı Katar ve BAE hava sahalarını kapattı

20:58
Beşiktaş, Konyaspor karşısında penaltı bekledi
Beşiktaş, Konyaspor karşısında penaltı bekledi
20:37
Wanda Nara’nın eski eşiyle olan yakınlaşması Arjantin’de büyük ses getirdi
Wanda Nara'nın eski eşiyle olan yakınlaşması Arjantin'de büyük ses getirdi
19:40
Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny’e kötü haber
Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny'e kötü haber
19:38
Trump’tan “Çin“ iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
Trump'tan "Çin" iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 21:00:34. #7.13#
SON DAKİKA: Bilecik'te Aşırı Yağışlar ve Taşkın İncelemeleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.