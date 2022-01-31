Bilecik'te çiftçilere 100 bin TL'ye kadar hibe - Son Dakika

Bilecik Tarım İl Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, "Kırsal Kalkınmada Uzman Eller" projesi kapsamında başvuruların başladığını duyurarak, "Projelere Katma Değer Vergisi (KDV) hariç 100 bin TL'ye kadar hibe desteği verilecek" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında Uzman Eller Tebliği ve Uygulama Rehberi yayınlandı. Proje hakkında bilgi veren İl Müdürü Necmettin Yoldaş, başvuruların 28 Şubat 2022 tarihine kadar devam edeceğini söyleyerek, "Meslek yüksekokulları ile üniversitelerin tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi veren bölümlerinden mezun olan, kırsal alanda yaşayan veya yaşamayı taahhüt eden, başvuru aşamasında SGK'lı çalışanlar hibe almaya hak kazandığı taktirde SGK'lı çalışmayacağını veya vergi mükellefi olmayacağını taahhüt eden kişiler başvuru yapabilecek. Projelere KDV hariç 100 bin TL'ye kadar hibe desteği verilecek" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan proje konularına Bilecik Tarım ve Ormancılık İl Müdürlüğü sayfasında detaylı bilgiyle vatandaşlara sunuldu. - BİLECİK