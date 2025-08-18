Bilecik\'te Çiftçilere Tarımsal Bilgilendirme Toplantısı

Bilecik'te çiftçilere kiraz, ceviz, karpuz, buğday ve ayçiçeği üretimi hakkında bilgi verildi.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, merkeze bağlı Deresakarı Köyü'nde düzenlenen bir toplantıda bölgedeki çiftçilerle bir araya geldi. Ziyaret kapsamında, köyde yürütülen tarımsal faaliyetler ve bakanlığın yeni destekleme modeli gibi birçok önemli konu ele alındı. Toplantıda, tarımsal üretimin planlanması, genel tarım sayımı, modern tarım uygulamaları gibi konuların yanı sıra, bölgede yaygın olarak yetiştirilen kiraz, ceviz, karpuz, buğday ve ayçiçeği üretimi hakkında da değerlendirmeler yapıldı. Hayvancılığın geliştirilmesi ve kırsal kalkınma projeleri de gündeme gelirken, sözleşmeli üretim ve tarım sigortaları gibi uygulamalarla ilgili çiftçilere bilgilendirmelerde bulunuldu.

Ayvalık, ayrıca çiftçilerin yaşadığı sorunları yerinde dinleyerek talepleri aldı ve çözüm önerilerini paylaşarak, "Tarımsal üretimin sürdürülebilirliği ve verimliliğin artırılması amacıyla her zaman çiftçimizin yanındayız. Sorunlara yerinde çözüm getirebilmek için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Çiftçilere yönelik destekleri arttıracağız" dedi.

Ziyaret sırasında, bölgeyi etkileyen don olayına da değinilerek, çiftçilerin bu tür doğal afetlere karşı daha fazla sigorta kapsamına alınması gerektiği vurgulandı.

Ayvalık, genç nüfusun tarıma kazandırılması gerektiğini de dile getirerek, bu alanda yapılacak çalışmaların büyük önem taşıdığına dikkat çekti. - BİLECİK