Bilecik\'te Çöp Krizi: Belediyenin Borcu Sebebiyle Çöp Toplama İşi Azaldı

Yerel

Bilecik'te belediyenin yetkili firmaya bu ayki hakedeşinden 6 milyonluk kısmını ödememesi üzerine kentte çöp krizi başladı.

BİOSUN Bilecik Katı Atık Entegre Tesisi, Bilecik Belediyesinin kendilerine olan 6 milyonluk borcu ödemediğini gerekçe göstererek, kentteki çöpü günde sözleşmede yazdığı gibi günde 1 kez alma kararı aldı. Bu karar sonrası kentteki çöp konteynırları ağzına kadar dolarken, bu duruma vatandaşlar tepki gösterdi.

Öte yandan firma sözleşmede günde 1 kez alma şartına olmasına rağmen yoğun bölgelerde kedi inisiyatiflerinde 3'e kadar çıktıklarını söyledi. Bilecik Belediyesinin borcunu ödemediği için sözleşmeye uyma kararı aldıklarını da dile getirdiler. - BİLECİK