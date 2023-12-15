Bilecik\'te çöplük yolu tepkilere neden oldu

Bilecik'te çöplük yolu diye adlandırılan bölgeye çeşitli şahıslar tarafından yol kenarlarına dökülen moloz yığınlara tepkilere neden oldu.

Bilecik merkez Karaçay mevkiinde bulunan şehir çöplüğünde yolunda son zamanlar yol kenarlarına dökülen moloz yığınlarından geçilmez oldu. Yol kenarlarına çuval çuval moloz yığını dökülürken, vatandaşlar bunların bulunup gerekli cezaların yazılması istediler. Vatandaşlar çöplük alanı altında ormanlık alana dökülen moloz yığınlarının çevreyi kirlettiğini, vatandaşların biraz daha duyarlı olması yönünde talep ettiler. - BİLECİK