 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bilecik'te çöplük yolu tepkilere neden oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Bilecik'te çöplük yolu tepkilere neden oldu

Bilecik merkez Karaçay mevkiinde bulunan şehir çöplüğü yolunda yol kenarlarına dökülen moloz yığınlara tepkiler artıyor. Vatandaşlar, çevreyi kirleten molozların bulunup cezalandırılmasını istiyor.

Bilecik\'te çöplük yolu tepkilere neden oldu
15.12.2023 - 16:30,
Abone Ol

Bilecik'te çöplük yolu diye adlandırılan bölgeye çeşitli şahıslar tarafından yol kenarlarına dökülen moloz yığınlara tepkilere neden oldu.

Bilecik merkez Karaçay mevkiinde bulunan şehir çöplüğünde yolunda son zamanlar yol kenarlarına dökülen moloz yığınlarından geçilmez oldu. Yol kenarlarına çuval çuval moloz yığını dökülürken, vatandaşlar bunların bulunup gerekli cezaların yazılması istediler. Vatandaşlar çöplük alanı altında ormanlık alana dökülen moloz yığınlarının çevreyi kirlettiğini, vatandaşların biraz daha duyarlı olması yönünde talep ettiler. - BİLECİK

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Karaçay, Bilecik, Çevre, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik'te çöplük yolu tepkilere neden oldu - Son Dakika


17:53
Başıboş köpekler için 3 bakanlık harekete geçti, yeni düzenleme yolda Başıboş köpekler için 3 bakanlık harekete geçti, yeni düzenleme yolda
17:16
Sergen Yalçın'a açık açık soruldu: Beşiktaş'ın başına geçmek ister misin? Sergen Yalçın'a açık açık soruldu: Beşiktaş'ın başına geçmek ister misin?
16:16
Milyon dolarlık vurgunda yeni gelişme! Fatih Terim'e inceleme başlatıldı Milyon dolarlık vurgunda yeni gelişme! Fatih Terim'e inceleme başlatıldı
16:15
Reklamlardan bıkanları mest edecek adım! Google, 4 Ocak'ta üçüncü taraf çerezlerini kapatıyor Reklamlardan bıkanları mest edecek adım! Google, 4 Ocak'ta üçüncü taraf çerezlerini kapatıyor
16:06
Yavru Aslan Öldü Yavru Aslan Öldü
15:52
Kenya'da altı kızı sünnet olmaktan kurtaran polis memuru taşlanarak öldürüldü Kenya'da altı kızı sünnet olmaktan kurtaran polis memuru taşlanarak öldürüldü
15:49
Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı
15:46
Fenerbahçe'nin son 16 turundaki rakibi 23 Şubat'ta çekilecek kura ile belli olacak Fenerbahçe'nin son 16 turundaki rakibi 23 Şubat'ta çekilecek kura ile belli olacak

Son Dakika
17:53 Başıboş köpekler için 3 bakanlık harekete geçti, yeni düzenleme yolda
17:16 Sergen Yalçın'a açık açık soruldu: Beşiktaş'ın başına geçmek ister misin?
16:16 Milyon dolarlık vurgunda yeni gelişme! Fatih Terim'e inceleme başlatıldı
16:15 Reklamlardan bıkanları mest edecek adım! Google, 4 Ocak'ta üçüncü taraf çerezlerini kapatıyor
16:06 Yavru Aslan Öldü
15:53 Köpek saldırısında ağır yaralanan, acılı babasının bile umudunu yitirdiği Tunahan'dan haber var
15:52 Kenya'da altı kızı sünnet olmaktan kurtaran polis memuru taşlanarak öldürüldü
15:49 Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı
15:46 Fenerbahçe'nin son 16 turundaki rakibi 23 Şubat'ta çekilecek kura ile belli olacak
15:35 Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan entübe edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2023 18:12:54. #1.13#
SON DAKİKA: Bilecik'te çöplük yolu tepkilere neden oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement