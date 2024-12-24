Bilecik\'te \'Çözüm Masası\' ile Öğrencilere Destek

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Bilecik'in Pazaryeri ilçesindeki 'Çözüm Masası' etkinliğinde öğrencilere yapamadıkları sorular ve anlamadıkları konularda destek olunuyor.

BİL-EN kapsamında 'Öğrencilerde Problem Çözme Becerisi Geliştirme' etkinliğinde ortaokul ve lise koridorlarında kurulan 'Çözüm Masası' ile öğretmenler teneffüslerde her branş öğretmeni sırayla yardımcı olunacak. Etkinlik kapsamında öğrencilerin akşamları evde çözemedikleri soruları çözmelerine yardımcı olmanın yanında, anlamadıkları konuları öğrencilerimize tekrar anlatarak öğrenmelerine destek olunuyor. 'Çözüm Masası' etkinliğinde öğrencide tam öğrenmenin sağlanması ve öğretilen konuların pekiştirilmesi sağlanarak okullarımızda sunulan eğitimin bilimsel kalitesinin artırılması hedefleniyor. - BİLECİK