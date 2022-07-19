Bilecik'te de Çayır Tırtılı Görüldü

Sevdiği erkek 'Şişmansın git' dedi, öyle bir geri döndü ki genç adam donup kaldı

GÖKAY ŞİMŞEK

Trakya bölgesinde görülen ve ayçiçeklerine büyük zarar veren çayır tırtılı Bilecik'te de tarlaları sardı. Özellikle ayçiçeği üretiminin yoğun yapıldığı Bilecik'in Gölpazarı ilçesindeki arazilerde oldukça fazla görülen çayır tırtılı için üreticiler zirai ilaçlama ile önlem almaya çalışıyor.

Trakya bölgesinde görülen ve ayçiçeklerine büyük zarar veren çayır tırtılı Bilecik'te de görüldü. Bilecik Tarım ve Orman Müdürlüğü de üreticilere bu noktada uyarılarda bulundu. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden üreticilere yönelik yapılan uyarılarda, "Ayçiçeği ekili bölgelerimizde teknik personellerimizce kontrollerimiz devam etmekte olup, üreticilerimizin de kendi ayçiçek tarlalarında kontrollerini yaparak, zararlı ile karşılaşmaları durumunda vakit kaybetmeden ilaçlı mücadele yapmaları gerekmektedir" denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

*Ayçiçeği tarlalarında görülen çayır tırtılları

*Üreticilerin yaptıkları ilaçlamalar