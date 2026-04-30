Bilecik\'te Dijital Tarih Müzesi\'nde sona yaklaşılıyor

Bilecik'in Söğüt ilçesinde Dijital Tarih Müzesi'nde sona yaklaşılıyor.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde, hayata geçirilen Beylikten İmparatorluğa "Dijital Tarih Müzesi" Projesi'nde çalışmalar sona yaklaşırken, proje kapsamında yürütülen imalat ve düzenlemeler aralıksız devam ediyor. Kuruluşun ve kurtuluşun beşiği olarak bilinen bölgede inşa edilen dijital tarih müzesinde ekipler sahada çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Modern teknoloji ile tarihi bir araya getirecek proje kapsamında iç ve dış mekan düzenlemelerinde önemli ilerleme kaydedildi. Kültürel mirasın dijital imkanlarla geleceğe aktarılmasını amaçlayan proje ile ziyaretçilere interaktif bir deneyim sunulması hedefleniyor. Müzenin tamamlanmasıyla birlikte bölgenin turizm potansiyeline de katkı sağlaması bekleniyor.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Söğüt'ümüze yakışır bu önemli yatırımda sona yaklaştık. En kısa sürede tamamlayarak hemşerilerimizin ve ziyaretçilerimizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz" dedi. - BİLECİK