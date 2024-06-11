Bilecik'te 'Dönem Sonu Etkinlikleri' Renkli Sahnelere Konuk Oldu - Son Dakika
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Bilecik'te 'Dönem Sonu Etkinlikleri' Renkli Sahnelere Konuk Oldu

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Gençlik Merkezleri, 2023-2024 eğitim-öğretim yılının sona ermesini birbirinden güzel gösterilerle kutladı. Gençlik Merkezi kursiyerleri tarafından hazırlanan müzik ve şiir konseri, tiyatro ve halk oyunları gösterileri büyük ilgi gördü. Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, kursiyerleri ve emeği geçen herkesi tebrik ederek gençlerin yeteneklerini sergilemelerini sağlamak için ellerinden gelen desteği verdiklerini belirtti.

11.06.2024 10:58
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Bilecik'te düzenlenen 'Dönem Sonu Etkinlikleri' renkli sahnelere konuk oldu.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Gençlik Merkezleri, 2023-2024 eğitim-öğretim yılının sona ermesini birbirinden güzel gösterilerle kutladı. Bilecik'te düzenlenen 'Dönem Sonu Etkinlikleri' kapsamında, Gençlik Merkezi kursiyerleri hazırladıkları müzik ve şiir konseri, tiyatro ve halk oyunları gösterileriyle seyircileri büyüledi. Yoğun ilgi gören programlarda kursiyerler, yıl boyunca aldıkları eğitimlerde kazandıkları becerileri sahnede sergileme imkanı buldu. Müzik ve şiir konserinde bazen duygusal bazen keyifli anlar yaşanırken, tiyatro ve halk oyunları gösterileri ise beğeniyle izlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, yaptığı açıklamada, "Gençlik Merkezlerinin eğitim-öğretim yılı boyunca yürüttükleri çalışmalar ve dönem sonu etkinlikleri kapsamında hazırlanan gösteriler için kursiyerlerimizi, öğretmenlerimizi, Gençlik Merkezi personellerimizi ve emeği geçen herkesi tebrik ederim" ifadelerine yer verdi.

Gençlerin gelişimine ve yeteneklerinin ortaya çıkarılmasına büyük önem verdiklerini belirten İl Müdürü, Gençlik Merkezlerinin bu konuda önemli bir rol oynadığını vurgulayarak "Yıl boyunca birçok etkinlikte gördüğümüz gibi Bilecikli gençler imkan verildiğinde kabiliyetlerini ortaya koyuyorlar. Bizim görevimiz elimizdeki tüm imkanlarla onlara destek olmak ve yeteneklerini sergilemelerini sağlamaktır" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik'te 'Dönem Sonu Etkinlikleri' Renkli Sahnelere Konuk Oldu - Son Dakika

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