Bilecik'te Emniyet ve Jandarma Teşkilatına 20 Yeni Araç Teslim Edildi - Son Dakika
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Yerel

Bilecik'te Emniyet ve Jandarma Teşkilatına 20 Yeni Araç Teslim Edildi

Bilecik'te emniyet ve jandarma teşkilatlarına 20 yeni aracın teslim töreni yapıldı. Vali Aygöl, yeni araçların operasyonel gücü artıracağını belirtti.

03.01.2025 13:21  Güncelleme: 13:22
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Bilecik'te emniyet ve jandarma teşkilatlarına 20 yeni araç

BİLECİK - Bilecik'te emniyet ve jandarma teşkilatlarına 20 yeni araç teslim edildi. Bu kapsamda Bilecik'te operasyonel gücün artacağı belirtildi.

Emniyet ve jandarma ekiplerinin kullanımına sunulan 20 yeni aracın teslim töreni Bilecik Polis Evi bahçesinde gerçekleştirildi. Törene; Vali Şefik Aygöl, Jandarma Eğitim Komutanı Tümgeneral Uğur Ertekin, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz ve kurum amirleri katıldı.

Düzenlenen törende konuşan Vali Aygöl, vatandaşların emniyeti için gece gündüz çalışan güvenlik güçlerimize verilen desteğin süreceğini belirterek, yeni araçların hizmet kalitesini artıracağını vurguladı. Vali Aygöl, teslim edilen araçların, il genelindeki güvenlik hizmetlerinde kullanılacak, daha etkili hızlı modern donanımlı araçların, teşkilatlarımızın operasyonel gücünü daha da artıracağını ifade ederek, "Huzur şehri Bilecik'te huzurumuzun güvencesi olan Emniyet ve Jandarma Teşkilatımıza gücüne güç katacak bir çalışmayla başlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Halkımızın huzur ve güvenliği için çalışan kahraman ekiplerimize hayırlı olsun" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik'te Emniyet ve Jandarma Teşkilatına 20 Yeni Araç Teslim Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik'te Emniyet ve Jandarma Teşkilatına 20 Yeni Araç Teslim Edildi - Son Dakika
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