Bilecik'te Yapılan Endurobil 365 Ekstrem Park Şampiyonaya Hazır - Son Dakika
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Yerel

Bilecik'te Yapılan Endurobil 365 Ekstrem Park Şampiyonaya Hazır

Bilecik\'te Yapılan Endurobil 365 Ekstrem Park Şampiyonaya Hazır

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar ve Yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Endurobil 365 Ekstrem Park'ı inceledi. Vali Aygöl, parkın Türkiye'de bir ilke ev sahipliği yapacağını ve Türkiye Enduro ATV Şampiyonası 1. Ayağına hazır olduğunu belirtti. Park, ilk misafirlerini 20-21 Nisan tarihlerinde ağırlayacak.

15.04.2024 10:55  Güncelleme: 10:59
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Bilecik'te yapımı tamamlanan Endurobil 365 Ekstrem Park artık şampiyonaya hazır.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar ve Yönetim kurulu üyeleriyle alanda incelemelerde bulundu. Türkiye'de bir ilke ev sahipliği yapacak olan Bilecik Endurobil 365 Ekstrem Park ile ilgili bilgilendirmelerde bulunan Vali Aygöl, en büyük ve en zorlu parkur olduğunu belirtti. Her aşamasında parkla ilgili incelemelerde bulunduğunu belirten Vali Aygöl, "Türkiye'de bir ilke ev sahipliği yapmaya hazırlanan Bilecik için çok büyük bir adımdır bu. Burada detaylı çalışmalarımız ile tamamladık. Artık Türkiye Enduro ATV Şampiyonası 1. Ayağına hazır" ifadelerini kullandı.

Endurobil 365 Ekstrem Park Alanı ilk misafirlerini 20-21 Nisan'da ağırlıyor. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Bekir Yunus Uçar, Türkiye, Bilecik, Motosiklet, Yerel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik'te Yapılan Endurobil 365 Ekstrem Park Şampiyonaya Hazır - Son Dakika

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