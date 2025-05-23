Bilecik\'te Eski Eşya Pazarı Açıldı

Bilecik Belediye Başkanlığına eski eşya pazarı açılması talebinde bulunan esnafın isteği yerine getirildi.

Her hafta çarşamba günü Bilecik Belediyesi Kapalı Pazar tuhafiye bölümünde açılacak eski eşya pazarında tuhafiye, ayakkabı, perde ve halı ürünleri başta olmak üzere, ikinci el mutfak eşyaları, sanayide kullanılacak alet ve ekipmanlar, tarım aletleri, çocuk oyuncakları ve müzik aletleri yer alıyor.

Pazarı Zabıta Müdürlüğü ekipleri aralıksız denetliyor

Vatandaşların büyük rağbet gösterdiği eski eşya pazarında Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, aralıksız denetim ve takip görevini üstlendi. Esnaf ve vatandaşlar da kurulan pazar yeri için duydukları memnuniyeti belirterek, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve belediye görevlilerine teşekkür etti.

Eski eşya pazarı, 08.00 ile 24: 00 saatleri arasında halka açık olacak. - BİLECİK