Bilecik'te evlilik kredisi alacak gençlere evlilik öncesi eğitim verildi - Son Dakika
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Bilecik'te evlilik kredisi alacak gençlere evlilik öncesi eğitim verildi

Bilecik\'te evlilik kredisi alacak gençlere evlilik öncesi eğitim verildi
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Bilecik'te Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi kapsamında evlilik kredisinden faydalanacak gençlere evlilik öncesi eğitim düzenledi. Eğitimde sağlıklı evlilik, iletişim ve aile içi ilişkiler konusunda bilgi verildi.

Bilecik'te evlenecek gençlere evlilik öncesi eğitim verildi.

Bilecik'te Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi" Projesi kapsamında 'Evlilik Kredisinden' faydalanacak gençlere yönelik evlilik öncesi eğitim düzenlendi. Eğitim programında gençlere sağlıklı ve güçlü bir evlilik hayatının temelleri, iletişim, karşılıklı anlayış ve aile içi ilişkiler konusunda bilgiler verildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, program kapsamında gençlerin evlilik sürecine bilinçli ve sağlam adımlarla hazırlanmalarının önemine dikkat çekerek, "Gençlerimize bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik'te evlilik kredisi alacak gençlere evlilik öncesi eğitim verildi - Son Dakika

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