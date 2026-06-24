Bilecik'te oynanan futbol müsabakaları, güvenlik güçlerinin aldığı üst düzey tedbirler eşliğinde tamamlandı.
Bilecik'in Vezirhan Beldesi Stadı'nda oynanan Vezirhanspor-1299 Bilecikspor karşılaşması 40 seyirci önünde 2-3 sonuçlanırken, ikinci maçta Vezirhanspor-Bayırköyspor mücadelesi yaklaşık 100 seyirci önünde oynandı ve ev sahibi ekip sahadan 4-0 galip ayrıldı. Karşılaşmalar boyunca Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bölgede geniş güvenlik önlemleri alınarak müsabakalar yakından takip edildi.
Öte yandan, müsabakalar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan tamamlandı. - BİLECİK
Son Dakika › Yerel › Bilecik'te Futbol Müsabakaları Güvenlik İçinde Tamamlandı - Son Dakika
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