Bilecik'te Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında '19 Mayıs Temalı Resim Sergisi' açıldı - Son Dakika
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Bilecik'te Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında '19 Mayıs Temalı Resim Sergisi' açıldı

Bilecik\'te Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında \'19 Mayıs Temalı Resim Sergisi\' açıldı

Bilecik'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde '19 Mayıs Temalı Resim Sergisi' açıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, serginin açılışını gerçekleştirerek resimleri tek tek inceledi ve başarılı ressamları tebrik etti.

17.05.2024 10:53
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Bilecik'te Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde açılan '19 Mayıs Temalı Resim Sergisi' büyük beğeni topladı.

Bilecik'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde açılan '19 Mayıs Temalı Resim Sergisi' açılışı gerçekleşti. Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, Gençlik Merkezi'nde açılan serginin kurdelesini gezerek resimleri tek tek inceledi. Başarılı ressamları tebrik eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, "Bugün burada resim sergisi açılışımızı gerçekleştirdik. Tek tek resimleri de izledim başarılı ressamlarımızı da tebrik ettim. Geleceğimizin teminatı gençler için 19 Mayıs'ımızı en güzel şekilde kutlayacağız" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik'te Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında '19 Mayıs Temalı Resim Sergisi' açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik'te Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında '19 Mayıs Temalı Resim Sergisi' açıldı - Son Dakika
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