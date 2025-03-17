Bilecik\'te Gönül Sofrası Ziyaretleri

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım'ın koordinesinde, Ramazan ayı boyunca AK Parti meclis üyelerinin gerçekleştirdiği 'Gönül Sofrası' sloganlı hane ziyaretleri hız kesmeden devam ediyor. Her akşam farklı bir aileyle bir araya gelinen bu ziyaretlerde, hem sofralar hem de gönüller birleşiyor.

Başkan Serkan Yıldırım, etkinlik hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Ramazan ayı yalnızca sofraları değil, gönülleri de birleştirir. Şehrimizin dört bir yanında hane hane hemşerilerimizle Gönül Sofrası'nda buluşmaya, bu mübarek ayın bereketini paylaşmaya devam ediyoruz."

Yıldırım, etkinliklerin hem toplumsal dayanışmayı artırmak hem de Ramazan ayının manevi atmosferini paylaşmak amacıyla düzenlendiğini kaydetti. - BİLECİK