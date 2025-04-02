Bilecik\'te Güvenlik Bilinçlendirme Çalışması

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından vatandaşların genel güvenlik konusunda bilinçlenmesi amacıyla kapsamlı bir bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri Bilecik merkez Hürriyet Mahalle Konağı, Kayıboyu Camii, eski otogar ve 16 farklı işyeri ziyaret edilerek, iletişim yoluyla dolandırıcılık ve dolandırıcılık çeşitleri konularında detaylı bilgilendirme yaptı. Ekipler ayrıca, "Bağımlı Olma, Geleceğe Umut Ol" projesi çerçevesinde bağımlılıkla mücadele ve toplumsal destek mekanizmaları hakkında bilgiler aktarıldı.

Yapılan ziyaretlerde vatandaşların güvenlik konusundaki farkındalığını artırmayı hedefleyen polis ekipleri, günlük hayatta dolandırıcılık girişimlerinden korunma yöntemlerine dikkat çekerken, toplumsal dayanışmayı güçlendirecek projeleri de tanıttı. - BİLECİK