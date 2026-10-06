Bilecik'te güvenlik çalışmaları Vali Sözer başkanlığındaki toplantıda değerlendirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bilecik'te güvenlik çalışmaları Vali Sözer başkanlığındaki toplantıda değerlendirildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik\'te güvenlik çalışmaları Vali Sözer başkanlığındaki toplantıda değerlendirildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te huzur ve güven ortamının korunması amacıyla düzenlenen İl Asayiş ve Güvenlik Toplantısı, Vali Faik Oktay Sözer başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda terör, organize suç, düzensiz göç, kaçakçılık, siber suçlar, trafik ve okul güvenliği ele alındı.

Bilecik'te İl Asayiş ve Güvenlik Toplantısı gerçekleştirildi.

Bilecik'te huzur ve güven ortamının korunması amacıyla gerçekleştirilen toplantı, Vali Faik Oktay Sözer'in başkanlığında yapıldı. Toplantıda il genelindeki asayiş durumu ile güvenlik alanında yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Toplantıda; terörle mücadele, mali ve organize suç örgütleriyle mücadele, düzensiz göçle mücadele, kaçakçılık ve siber suçlarla mücadele, trafik güvenliği ile okul güvenliğine yönelik çalışmalar kapsamlı şekilde ele alındı.

Vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla alınan ve alınması planlanan tedbirlerin de değerlendirildiği toplantıda, kurumlar arası koordinasyon ve sahada yürütülen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: İHA
Faik Oktay SözerKaçakçılıkGüvenlikBilecikValilikGüncelTrafikAsayişTerörYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi, yatırımlarının ana para dışındaki kısmını TMSF’ye iade etti Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi, yatırımlarının ana para dışındaki kısmını TMSF'ye iade etti
Otomotiv devinin eski patronuna idam cezası Otomotiv devinin eski patronuna idam cezası
Mısır’dan İsrail’e savaş resti: Bedeli ağır olur, yine ezeriz Mısır'dan İsrail'e savaş resti: Bedeli ağır olur, yine ezeriz
Motorine dev indirim Gece yarısı pompaya yansıdı Motorine dev indirim! Gece yarısı pompaya yansıdı
Petek Dinçöz’ün son hali şaşırttı Yıllar önceki imajına geri döndü Petek Dinçöz'ün son hali şaşırttı! Yıllar önceki imajına geri döndü
Yıllardır raflarda görüyorduk Artık tüm marketlerden kaldırılıyor Yıllardır raflarda görüyorduk! Artık tüm marketlerden kaldırılıyor
10:16
İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar
İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar
10:02
Rakibi karşısında yerde kaldı Galatasaraylılar görünce isyan etti
Rakibi karşısında yerde kaldı! Galatasaraylılar görünce isyan etti
09:40
5 öğrencinin bıçaklandığı ortaokuldan ilk görüntüler: Bu rezalete bak ya
5 öğrencinin bıçaklandığı ortaokuldan ilk görüntüler: Bu rezalete bak ya
09:28
İstanbul’da ortaokulda bir öğrenci 5 öğrenciyi bıçakladı
İstanbul'da ortaokulda bir öğrenci 5 öğrenciyi bıçakladı
09:11
Fon krizinin en büyük rakamı Fatma Betül Sayan’ı 10’a katladı ama firari
Fon krizinin en büyük rakamı! Fatma Betül Sayan'ı 10'a katladı ama firari
09:02
Ahmet Çakar’dan Hacıosmanoğlu için olay itiraf: Allah belamı versin, 50 defa pişmanım
Ahmet Çakar'dan Hacıosmanoğlu için olay itiraf: Allah belamı versin, 50 defa pişmanım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2026 10:23:37. #.0.2#
SON DAKİKA: Bilecik'te güvenlik çalışmaları Vali Sözer başkanlığındaki toplantıda değerlendirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei