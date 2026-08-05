Bilecik\'te Güvenlik Toplantısı Yapıldı

Bilecik'te İl Asayiş ve Güvenlik Toplantısı'nda kritik başlıklar ele alındı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'in başkanlığında düzenlenen İl Asayiş ve Güvenlik Toplantısı'nda, ilin güvenlik gündemini oluşturan önemli başlıklar görüşüldü. Toplantıda, asayiş hizmetleri, terörle mücadele çalışmaları, mali ve organize suç örgütlerine yönelik operasyonlar, düzensiz göçle mücadele faaliyetleri, kaçakçılık ve siber suçlarla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar ile trafik güvenliğine ilişkin alınan tedbirler kapsamlı şekilde ele alındı. İlgili kurumların katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, kentte huzur ve güven ortamının korunmasına yönelik sürdürülen çalışmalar değerlendirilirken, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve mevcut tedbirlerin kararlılıkla uygulanmasının önemine dikkat çekildi.

Toplantıda ayrıca, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, suçla mücadelede etkinliğin artırılması ve kamu düzeninin korunmasına yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam edeceği vurgulandı.