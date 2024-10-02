Bilecik'te Halk Dolmuşu Sürücüsü Oyun Oynarken Görüntülendi - Son Dakika
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Bilecik'te Halk Dolmuşu Sürücüsü Oyun Oynarken Görüntülendi

Bilecik\'te Halk Dolmuşu Sürücüsü Oyun Oynarken Görüntülendi

Bilecik'te şehir içi dolmuş sürücüsünün seyir halindeyken cep telefonuyla oyun oynaması, yolcuların tepkisini topladı. Minibüs yolcuları, bu duruma karşı belediyeden kamera takılmasını talep etti.

02.10.2024 16:00  Güncelleme: 16:05
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Bilecik'te şehir içi halk dolmuşçuluğu yapan bir sürücü hem araç kullanması hem de cep telefonu ile oyun oynaması tepkilere neden oldu.

Bilecik'te Şeyh Edebali Üniversitesi'nden bankalar mevkiine doğru seyir halindeki halk dolmuşu sürücüsü A. K. seyir halinde cep telefonu ile oyun oynaması araçta bulunan bir yolcu tarafından görüntülendi. Bu görüntüler sosyal medyada yayılmasının ardından tıka kasa olduğu öğrenilen minibüste sürücünün yolcuları tehlikeye atması nedeniyle tepkiler yağdı.

Öte yandan minibüs yolcuların dolmuşlara bir kamera sisteminin takılıp, belediye tarafından takip edilmesini isteyerek," Türkiye'nin her ilinde halk dolmuşlarında araç kameraları var. Bundan dolayı sürücüler rahat hareket edemiyor. Bilecik'te bu uygulama olmadığından sürücüler oyunda oynar, araç içinde sigarada içer" dediler. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik'te Halk Dolmuşu Sürücüsü Oyun Oynarken Görüntülendi - Son Dakika

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