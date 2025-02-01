Bilecik\'te Halk Minibüsleri İçin Zam Talebi Mecliste Görüşülecek

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Bilecik Belediye Meclisi şubat ayı ilk birleşiminde halk minibüslerinin zam tarifesi görüşülecek.

Bilecik Belediyesi şubat ayı birinci birleşimi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde pazartesi günü gerçekleştirilecek. 3 gündem maddesinin görüşüleceği meclis gündeminin ikinci maddesinde "5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 15'inci maddesinin (p) bendi ve 8'inci maddesinin (f) bendine istinaden belediyemizden çalışma ruhsatı alarak şehir içi toplu taşma faaliyeti yapan özel halk otobüslerinde uygulanacak bilet ücret tarifelerinin yeniden belirlenesi konusunda Bilecik Şehir İçi Özel Halk Otobüseler Kooperatifinin talebinin görüşülmesi" olacak. Şuan şehir içi dolmuş fiyatları öğrenci 14 TL, tam 18 TL, gölet ve YHT 22 TL'den alınıyordu. Mecliste bu fiyatların öğrenci 20 TL, tam 25 TL, gölet ve YHT'nin 30 TL olması görüşülecek. - BİLECİK