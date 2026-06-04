Belediye yetkilileri ve halk otobüsü sahipleri bir araya geldi - Son Dakika
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Belediye yetkilileri ve halk otobüsü sahipleri bir araya geldi

Belediye yetkilileri ve halk otobüsü sahipleri bir araya geldi
04.06.2026 09:22  Güncelleme: 09:24
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Bilecik Belediyesi organizasyonunda düzenlenen toplantıda halk otobüsü sahipleri ve belediye yetkilileri bir araya gelerek, elektronik ücret sistemi, durak güzergahları ve zam talepleri gibi konuları ele aldı. Sözleşmeye uymayan sürücülerin faaliyetlerinin sonlandırılacağı belirtildi.

Bilecik Belediyesi organizasyonunda düzenlenen toplantıda Belediye Başkan Yardımcıları, ilgili birim müdürleri ve halk otobüsü sahipleri bir araya geldi.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen toplantıda ortak amaç daha sağlıklı ve güvenli bir hizmetin ortaya konulması olarak belirlendi. Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çobanoğlu, Başkan Yardımcısı Bilen Gökten, Zabıta Müdürü Mücahit Öndersev, belediye meclis üyeleri ve hukuk birimi çalışanları toplantıya katılarak, konu hakkında bilgiler verdi.

Dolmuş sürücülerinin talepleri alındı

Halk otobüsü esnafının sorularının da cevaplandırıldığı toplantıda elektronik ücret ödeme sistemi, kart işlemleri, durak güzergahları yanı sıra halk dolmuşu esnafının zam talepleri alındı.Vatandaşlara karşı nezaket kuralları ve etkili iletişimin kurulması yönünde tavsiyelerin belirtildiği toplantıda sürücülerin dikkat etmeleri gereken hususlar dile getirildi.

Sözleşmeye uygun hareket etmeyen sürücülerin faaliyeti sonlandırılacak

Belediye Başkan Yardımcısı Bilen Gökten'in süreci başında bu yana kadar sunum eşliğinde anlattığı toplantıda sözleşme kurallarına uyulması yönünde tavsiyeler ifade edildi. Halk dolmuşu sürücüleri, düzenlenen toplantının verimli geçtiğini belirterek, konu hakkında detaylı şekilde bilgilendirildiklerini söyledi.

Toplumda oluşan bilgi kirliliğine dikkat çeken Belediye Başkan Yardımcısı Bilen Gökten, konu hakkında doğru bilgiyi almak isteyenlerin belediye başkanlığının ilgili birimlerine müracaat edebileceğini söyledi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Belediye yetkilileri ve halk otobüsü sahipleri bir araya geldi - Son Dakika

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