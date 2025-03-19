Bilecik'te Halk Oyunları Yarışması Coşkuyla Gerçekleşti - Son Dakika
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Bilecik'te Halk Oyunları Yarışması Coşkuyla Gerçekleşti

Bilecik\'te Halk Oyunları Yarışması Coşkuyla Gerçekleşti

Gazimihal Ortaokulu, Bilecik'te düzenlenen halk oyunları yarışmasında il birincisi oldu.

19.03.2025 11:00
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Bilecik'te düzenlenen Geleneksel Halk Oyunları İl Yarışması büyük bir coşkuyla gerçekleştirilirken, Gazimihal Ortaokulu Halk Oyunları Ekibi il birincisi oldu.

Gölpazarı İlçe Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, yarışmanın şehrimizde renkli görüntülere sahne olduğunu belirterek, "Kültürel mirasımızı yaşatmayı amaçlayan bu etkinlik, yoğun ilgi gördü" dedi. Kılıç; "Minikler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde yarışmaya katılan okullar, Bilecik Yöresi Halk Oyunları başta olmak üzere farklı yöresel oyunlarımızı sergilediler. Yıldızlar kategorisinde yarışmaya katılan Gazimihal Ortaokulu Halk Oyunları Ekibi, Bilecik yöresinden dokuz oyunu coşkulu bir gösteriyle sunarak il birincisi oldu. Bölge yarışmasında ilimizi temsil edecek olan öğrencilerimizi tebrik ederiz" ifadelerini kullandı.

Kaymakam Kılıç, Bu tür etkinliklerin genç nesillerin kültürel mirasımıza sahip çıkmasını teşvik ettiği ve toplumumuzda geleneksel oyunlarımızın yaşatılmasına katkı sağladığını vurguladı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik'te Halk Oyunları Yarışması Coşkuyla Gerçekleşti - Son Dakika

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