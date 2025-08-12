Bilecik\'te Huzur Uygulaması Yapıldı

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında il genelinde geniş çaplı bir Huzur Uygulaması gerçekleştirdi.

Emniyet birimlerince düzenlenen uygulamada, kent genelinde oluşturulan 10 kontrol noktasında 23 ekip ve toplam 108 personel görev aldı. Gerçekleştirilen denetimlerde 869 şahıs ve 236 araç sorgulandı. Ayrıca 10 iş yeri, 7 terminal ve 4 metruk bina kontrol edildi. Uygulama neticesinde hakkında arama kararı bulunan 1 şahıs yakalanırken, kimliksiz olduğu tespit edilen 1 yabancı uyruklu şahıs hakkında işlem başlatıldı. Ayrıca, 1 yabancı uyruklu şahsa da idari yaptırım uygulandı. - BİLECİK