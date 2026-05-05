Bilecik'te Huzurevi Personeli ile Toplantı

05.05.2026 21:13
İl Müdürü Nejat İlhan, huzurevi personeliyle bir araya gelerek hizmet kalitesini artırmayı hedefledi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, İl Müdürlüğü'ne bağlı huzurevinde görev yapan bakım personelleriyle bir araya geldi.

Gerçekleştirilen buluşmada personelin talep ve görüşleri dinlenirken, karşılıklı istişarelerde bulunuldu. Toplantıda, huzurevinde sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılmasına yönelik değerlendirmeler yapılırken, personelin sahada karşılaştığı durumlar ve çözüm önerileri ele alındı. İl Müdürü Nejat İlhan, özverili çalışmalarından dolayı personele teşekkür ederek, birlik ve beraberlik içerisinde hizmet kalitesinin daha da artırılacağını ifade etti. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada, kurum içi dayanışma ve motivasyonun önemine dikkat çekilirken, çalışanların görüşlerinin hizmet süreçlerine katkı sunduğu vurgulandı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunabilmek adına personelimizin görüş ve önerileri bizim için son derece kıymetlidir. Hep birlikte, birlik ve beraberlik içerisinde daha kaliteli hizmet sunmaya devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

