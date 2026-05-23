Bilecik\'te Huzurevi Personeline Madde Bağımlılığı Eğitimi

Bilecik'te huzurevi personeline yönelik madde bağımlılığı eğitimi düzenlendi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Huzurevinde görev yapan personele yönelik 'Madde Bağımlılığı' konulu eğitim programı gerçekleştirildi. Psikolog Yasin Talha Boz tarafından verilen eğitimde madde bağımlılığının birey ve toplum üzerindeki etkileri, risk faktörleri, erken farkındalık ve müdahale yöntemleri ele alındı. Personelin mesleki bilgi ve farkındalığını artırmaya yönelik düzenlenen programın verimli geçtiği bildirildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Madde bağımlılığı konusunda farkındalığın artırılması ve personelimizin bu alandaki bilgi düzeyinin güçlendirilmesi büyük önem taşımaktadır" dedi. - BİLECİK