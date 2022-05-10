Bilecik'te İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü kurulacak - Son Dakika
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Bilecik'te İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü kurulacak

10.05.2022 14:09
Bilecik'te İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü kurulacak

Bilecik Belediyesi bünyesinde İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünün kurulmasına karar verildi.

Bilecik Belediyesi bünyesinde İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünün kurulmasına karar verildi.

Mayıs Ayı Meclis Toplantısı Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı başkanlığında gerçekleştirildi. Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen toplantıda, 16 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Başkanlık Divanı asil katip üyeliği ve İmar Komisyonunda kalan süreyi tamamlamak üzere 1 üye seçiminin yapıldığı toplantıda ayrıca, Belediye Başkanlığının yüzde 1,76 oranında hissedarı olduğu Aksa Bilecik Bolu Doğalgaz Dağıtım A.Ş.'de Belediye Başkanlığını temsil etmek üzere 08 Nisan 2022 tarihinde Belediye Başkan Vekili seçilen Melek Mızrak Subaşı'ya yetki verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlandı.

Bilecik Kayı Gıda Temizlik Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin yüzde 100 hissesine sahip Bilecik Belediye Başkanlığını tüm Genel Kurul Toplantılarında temsil etmek üzere 08 Nisan 2022 tarihinde Belediye Başkan Vekili seçilen Melek Mızrak Subaşı'ya yetki verilmesi konusunun görüşüldüğü oturumda ayrıca Belediye Başkanlığının S.S. Bilecik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nde yüzde 92 oranındaki hissesine ilişkin olarak Belediyeyi temsil etmek üzere 08 Nisan 2022 tarihinde Belediye Başkan vekili seçilen Melek Mızrak Subaşı'ya yetki verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlandı. Bilecik Belediyesi'nin 2021 Mali yılı Kesin Hesabının görüşüldüğü toplantıda, Bilecik Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği'nin dilekçelerinde belirtilen Bilecik Merkez, İsmetpaşa Mahallesi Yeniyol Sokak isminin Büyük Vardar, Batı Sokak isminin ise Kavadar Sokak olarak değiştirilmesi konusu görüşülmek üzere İmar komisyonuna sevk edildi.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü kurulacak

Toplantının bir diğer gündem maddesi olarak İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü kurulması ve kurulacak bu birimi sevk ve idare etmek üzere 1 adet 1'inci derece İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü kadrosunun ihdası konusunun görüşülürken Emlak ve İstimlak Müdürlüğü görev ve yönetmeliğine ilave yapılması konusunu ele alındı.

Altyapı ve kanalizasyon projesinin son durumu hakkında bilgi verildi.

Toplantının sonunda Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Gürkan Akyurt, Bilecik'in uzun vadede altyapı sorununu çözüme kavuşturacak kanalizasyon ve altyapı projesinde gelinen son durum hakkında meclis üyelerine bilgi verdi. Toplantıda ayrıca terfi merkezleri ve kollektör hattı inşaatı işi ile güney hat 2 ve güney hat 3 yağmursuyu hattı inşaatı işinde Su Kanal Altyapı Projeleri ve Merkezi Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinin Rehabilitasyon inşaatı işinde kullanılmak üzere İlbank A.Ş.'den (İller Bankası) ek kredi kullanılması ve Belediye Başkan Vekiline yetki verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlandı. - BİLECİK

Bilecik'te İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü kurulacak
Bilecik'te İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü kurulacak
Bilecik'te İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü kurulacak
Bilecik'te İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü kurulacak

YORUMLAR
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İklim Değişikliği, Bilecik, Subaşı, imar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bilecik'te İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü kurulacak - Son Dakika


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