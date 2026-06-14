Bilecik\'te İlk Yardım Eğitimi Düzenlendi

Bilecik Sağlıklı Hayat Merkezi'nde 'Temel İlk Yardım Farkındalık Eğitimi' düzenlendi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'in eşi Zeynep Sözer, Sağlıklı Hayat Merkezi'ni ziyaret ederek, merkezde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyarette Sözer, kanser taramaları, Gebe Okulu, diyetisyen, fizyoterapi, psikolog ve çocuk gelişimi hizmetleri ile Sigara Bırakma Polikliniği çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Program çerçevesinde Sağlıklı Yaş Alma Birimi tarafından Temel İlk Yardım Farkındalık Eğitimi de düzenlendi. Eğitime yoğun ilgi gösteren katılımcılar, temel ilk yardım konusunda önemli bilgiler edinme fırsatı buldu. Eğitimin sonunda Zeynep Sözer, katılımcılara sertifikalarını takdim etti. - BİLECİK