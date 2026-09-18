Bilecik’te İlköğretim Haftası coşkuyla kutlandı - Son Dakika
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Bilecik’te İlköğretim Haftası coşkuyla kutlandı

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Bilecik’te İlköğretim Haftası coşkuyla kutlandı
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Bilecik’te 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla İlköğretim Haftası kutlama programı düzenlendi.

Bilecik'te 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla İlköğretim Haftası kutlama programı düzenlendi.

Şehit Abdülhamit Bilgen İlkokulu'nda gerçekleştirilen programa Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Vali Yardımcısı Osman Altın, Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Külhan, İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ali Vanlı, İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, il protokolü, okul yöneticileri, öğretmenler ve veliler katıldı. Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek öğrencilerin bilgi, beceri ve milli değerlerle yetişmesinin önemine değindi. Öğrencilerin şiirler seslendirdiği programda 'Miniklerin Şarkısı' gösterisi de sunuldu. Programın ardından Vali Sözer ve beraberindeki protokol üyeleri sınıfları ziyaret ederek öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Öte yandan, İlköğretim Haftası dolayısıyla Gölpazarı ilçesinde Gazimihal Ortaokulu'nda da program düzenlendi. Programa Kaymakam Onur Titiz, Belediye Başkan Vekili Aytekin Ünal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Turgut Akagündüz, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Programda şiirler okunurken halk oyunları gösterileri sunuldu.

Osmaneli ilçesinde ise Kaymakam Tahir Yılmaz ve ilçe protokolü, Osmaneli İlkokulu'nda düzenlenen İlköğretim Haftası programına katılarak öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Kaynak: İHA
BilecikYerelSon Dakika

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