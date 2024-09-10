Bilecik\'te İlköğretim Haftası Töreni Düzenlendi

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Bilecik'in Osmaneli İlçesinde "İlköğretim Haftası" dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Konağı önündeki törende Atatürk Anıtı'na İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş tarafından çelenk sunuldu. Etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Osmaneli İlkokulu bahçesinde devam etti. Okul bahçesindeki programa Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Bekir Torun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş, Okul müdürleri öğretmenler ve veliler katıldı. Okul Bahçesindeki programda öğrenciler günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptılar, şiirlerini okumalarının ardından 4. sınıf öğrencilerinin okula yeni başlayan öğrencilere Bayrak devir tesliminden sonra program sona erdi. - BİLECİK