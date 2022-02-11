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Bilecik'te ilkokul öğrencilere Robotik Kodlama kursu - Son Dakika

Bilecik'te ilkokul öğrencilere Robotik Kodlama kursu

11.02.2022 10:58
Bilecik'te ilkokul öğrencilere Robotik Kodlama kursu

Bilecik Belediyesi tarafından geleceğin mimarları çocuklar için düzenlenen ücretsiz Robotik Kodlama kursu başlıyor.

Bilecik Belediyesi tarafından geleceğin mimarları çocuklar için düzenlenen ücretsiz Robotik Kodlama kursu başlıyor.

Şu ana kadar binlerce öğrenciye matematiği eğlenerek, sevdiren Matematik Müzesinde yapılacak kurslarda çocuklar robotik kodlama alanında birçok bilgiyi alma fırsatı bulacak. Belediye Başkanı Semih Şahin'in çocuklara yeni dönem hediyesi olan Robotik Kodlama kursuna 1,2,3 ve 4'üncü sınıfta eğitim gören tüm çocuklar katılabilir.

Konu hakkında açıklama yapan Başkan Şahin, "Kontenjanın sınırlı olduğu kursumuz tamamen ücretsiz olup kurs malzemeleri aileler tarafından temin edilecektir" dedi. - BİLECİK

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matematik, Bilecik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bilecik'te ilkokul öğrencilere Robotik Kodlama kursu - Son Dakika


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