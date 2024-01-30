Bilecik\'te İş Kazalarıyla İlgili Farkındalık Oluşturuldu

Bilecik Emniyet Müdürlüğü verilerine göre, 2023 yılında Bilecik'te her 3 adli olaydan birinin iş kazası olduğu belirlendi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce iş kazalarının azaltılması, önlenmesi ve farkındalık oluşturmak amacıyla 'Önlemini Al' projesi düzenlendi. Düzenlenen proje ile Bilecik Merkez, Bozüyük, Söğüt, Osmaneli ve Pazaryeri ilçelerinde 7 fabrikada, 17 işyeri tesisi gezilerek, 41 toplantı seansı düzenlenerek, bin 340 işçiye iş sağlığı ve güvenliği uzmanları eşliğinde bilgilendirmeler yapıldı. - BİLECİK