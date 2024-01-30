 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bilecik'te İş Kazalarıyla İlgili Farkındalık Oluşturuldu - Son Dakika
Üye Girişi

Bilecik'te İş Kazalarıyla İlgili Farkındalık Oluşturuldu

Bilecik Emniyet Müdürlüğü verilerine göre, 2023 yılında Bilecik'te her 3 adli olaydan birinin iş kazası olduğu belirlendi. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Önlemini Al' projesi kapsamında, 7 fabrika ve 17 işyeri tesisi gezilerek, bin 340 işçiye iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgilendirmeler yapıldı.

Bilecik\'te İş Kazalarıyla İlgili Farkındalık Oluşturuldu
30.01.2024 - 10:22,  Güncelleme: 10:25
Abone Ol

Bilecik Emniyet Müdürlüğü verilerine göre, 2023 yılında Bilecik'te her 3 adli olaydan birinin iş kazası olduğu belirlendi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce iş kazalarının azaltılması, önlenmesi ve farkındalık oluşturmak amacıyla 'Önlemini Al' projesi düzenlendi. Düzenlenen proje ile Bilecik Merkez, Bozüyük, Söğüt, Osmaneli ve Pazaryeri ilçelerinde 7 fabrikada, 17 işyeri tesisi gezilerek, 41 toplantı seansı düzenlenerek, bin 340 işçiye iş sağlığı ve güvenliği uzmanları eşliğinde bilgilendirmeler yapıldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Emniyet Müdürlüğü, Bilecik, Güvenlik, Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik'te İş Kazalarıyla İlgili Farkındalık Oluşturuldu - Son Dakika


10:23
Netanyahu'yu zora sokan rest: Anlaşmayı imzalamazsa hükümetten ayrılırız Netanyahu'yu zora sokan rest: Anlaşmayı imzalamazsa hükümetten ayrılırız
10:22
Yüzündeki ifade her şeyi anlatıyor! Oyundan çıkarken alkışlamak için tribünlere dönen Kerem Aktürkoğlu'na büyük şok Yüzündeki ifade her şeyi anlatıyor! Oyundan çıkarken alkışlamak için tribünlere dönen Kerem Aktürkoğlu'na büyük şok
10:06
CHP, Kadıköy'de Maçoğlu'nun karşısına Tülin Hadi'yi çıkarmaya hazırlanıyor CHP, Kadıköy'de Maçoğlu'nun karşısına Tülin Hadi'yi çıkarmaya hazırlanıyor
10:06
Sıfır otomobil aldı, 3 ay sonra kabusu başladı Sıfır otomobil aldı, 3 ay sonra kabusu başladı
10:05
Dün gecekini unutun! Benzine ve motorine bir kallavi zam daha Dün gecekini unutun! Benzine ve motorine bir kallavi zam daha
09:56
Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen bir ameliyat daha oldu Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen bir ameliyat daha oldu
09:53
Aldatılan damadın intikam planı! Görüntüleri gören gelin düğün salonundan kaçtı Aldatılan damadın intikam planı! Görüntüleri gören gelin düğün salonundan kaçtı
09:38
İspanya'da Ceset Çalan ve Satan Suç Örgütü Ortaya Çıkarıldı İspanya'da Ceset Çalan ve Satan Suç Örgütü Ortaya Çıkarıldı

Son Dakika
10:23 İsrail'de Netanyahu'yu zora sokan rest: Anlaşamayı imzalamazsa ayrılırız
10:22 Yüzündeki ifade her şeyi anlatıyor! Oyundan çıkarken alkışlamak için tribünlere dönen Kerem Aktürkoğlu'na büyük şok
10:06 CHP, Kadıköy'de Maçoğlu'nun karşısına Tülin Hadi'yi çıkarmaya hazırlanıyor
10:06 Sıfır otomobil aldı, 3 ay sonra kabusu başladı
10:05 Dün gecekini unutun! Benzine ve motorine bir kallavi zam daha
09:56 Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen bir ameliyat daha oldu
09:53 Aldatılan damadın intikam planı! Görüntüleri gören gelin düğün salonundan kaçtı
09:38 İspanya'da Ceset Çalan ve Satan Suç Örgütü Ortaya Çıkarıldı
09:34 Acun Ilıcalı'nın teklifi kabul edildi! Abdülkadir Ömür, Türkiye'den ayrıldı
08:54 Galatasaray, sol bek için Tagliafico ile görüşmelere başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2024 10:45:26. #1.12#
SON DAKİKA: Bilecik'te İş Kazalarıyla İlgili Farkındalık Oluşturuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement