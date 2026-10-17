Bilecik\'te işitme engelli Ali\'ye İşitme Engelliler Haftası\'nda ev ziyareti yapıldı

Bilecik'te işitme engelli Ali'ye İşitme Engelliler Haftası'nda ev ziyareti yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik'te Uluslararası İşitme Engelliler Haftası kapsamında işitme engelli Ali ve ailesinin evine ziyaret düzenlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Rahim Duman'ın konuk olduğu buluşmada İl Müdürü Nejat İlhan, aileye teşekkür etti.
Bilecik'te Uluslararası İşitme Engelliler Haftası kapsamında işitme engelli Ali ve ailesiyle bir araya gelindi.
Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Rahim Duman, Uluslararası İşitme Engelliler Haftası dolayısıyla Ali ve ailesinin evine konuk oldu. Gerçekleştirilen buluşmada Ali ve ailesiyle bir araya gelinerek sevgi ve dayanışmanın önemi paylaşıldı.
Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Ali'nin güzel gülümsemesine ortak olduğumuz bu anlamlı buluşmada, bizleri samimiyetle ağırlayan kıymetli ailesine teşekkür ederiz" dedi.
Kaynak: İHA
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