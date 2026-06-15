Bilecik’te Jandarma Teşkilatı’nın 187. Kuruluş Yıl Dönümü Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Bilecik’te Jandarma Teşkilatı’nın 187. Kuruluş Yıl Dönümü Coşkuyla Kutlandı

Bilecik’te Jandarma Teşkilatı’nın 187. Kuruluş Yıl Dönümü Coşkuyla Kutlandı
15.06.2026 15:41
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Bilecik Pelitözü Gölpark'ta düzenlenen programda, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Jandarma Genel Komutanı'nın mesajı okundu. İl Jandarma Komutanı konuşma yaparken, halk oyunları, köpek unsurları ve personel gösterileri sunuldu. Vali Sözer, şehitleri anıp gazilere şükranlarını iletti. Stantlar gezilip pilav ikramıyla etkinlik sona erdi.

Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Bilecik'te kutlama programı düzenlendi.

Program, Bilecik Pelitözü Gölpark Piknik ve Mesire Alanı'nda gerçekleştirildi. Programa Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, il protokolü, jandarma personeli ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı'nın kutlama mesajı okundu. Ardından teşkilatın tarihçesi katılımcılarla paylaşılırken, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Vanlı günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı. Program, jandarma konulu şiirin okunması, Jandarma Marşı'nın seslendirilmesi, halk oyunları gösterisi, köpek unsurlarının gösterisi ve Bilecik Jandarma Eğitim Komutanlığı personelinin gerçekleştirdiği gösterilerle devam etti. Etkinlik kapsamında jandarma stantları gezilirken, katılımcılara pilav ikramında bulunuldu.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Jandarma Teşkilatımızın 187'nci kuruluş yıl dönümü kutlu olsun" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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