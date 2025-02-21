Bilecik'te Kaçak Sigara Operasyonu

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Bilecik'te 710 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

BİLECİK - Bilecik Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda 710 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Bilecik Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, il genelinde tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde önemli bir operasyona imza atılmıştır. Bozüyük ilçesinde şüpheli şahsın sürücülüğünü yaptığı tır çekicisinde gerçekleştirilen aramada, farklı markalarda toplam 710 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Ayrıca, il merkezinde yapılan bir başka aramada ise çeşitli markalarda toplam 100 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir.

Yapılan operasyonlar neticesinde, yakalanan iki şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında; yasal işlem başlatıldı.