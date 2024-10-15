Bilecik'te Kadın Cinayetlerine Protesto - Son Dakika
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Bilecik'te Kadın Cinayetlerine Protesto

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Kadınlar, artan cinayetleri ve şiddeti protesto ederek yasal önlemler talep etti.

15.10.2024 13:35
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GÖKAY ŞİMŞEK

(BİLECİK) - Bilecik'te Türk Kadınlar Birliği üyeleri, ülkede son zamanlarda artan kadın cinayetleri ve şiddetine ilişkin eylem yaptı. Türk Kadınlar Birliği Bilecik Şubesi Başkanı Ayla Ercan, "Kadın cinayetleri toplumsal bir yara ve insanlık suçudur" dedi.

Bilecik'te kadınlar, kadın cinayetlerini ve şiddeti protesto etti. Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen kadınlar adına açıklama yapan Ercan şunları söyledi:

"Her geçen gün bir kadının daha şiddet sonucu hayatını kaybettiğini görmek hepimizin yüreğinde derin yaralar açıyor. Kadın cinayetleri toplumsal bir yara ve insanlık suçudur. Bu cinayetler sadece bir bireyin değil toplumun tümünün vicdanında derin izler bırakmaktadır. Kadınların yaşam hakkı tartışmasızdır ve asla pazarlık konusu yapılamaz. Hiçbir bahanenin, mazeretin, kültür veya geleneksel gerekçenin kadınlara yönelik şiddeti haklı çıkaramayacağını bir kez daha vurgulamak istiyoruz.  Bizler bu cinayetlerin münferit vakalar olmadığını toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin bir sonucu olduğunu biliyoruz. Yetkililere sesleniyoruz, kadınların güvenliği için gerekli tüm yasal düzenlemelerin eksiksiz ve bu suçların cezasız kalmaması için etkin önlemler alınmalıdır.

Adaletin hızlı ve kararlı bir şekilde tecelli etmesi, caydırıcı bir etki yaratılması kadınlar üzerindeki bu karanlık gölgeyi kaldıracaktır. Bu mücadele sadece kadınların değil tüm toplumun sorumluluğundadır. Her birimiz şiddete karşı bu acı tabloyu değiştirme gücüne sahibiz. Kadınlar; korkusuzca, özgürce yaşama hakkına sahip olmalıdır. Kadına yönelik şiddetle mücadelenin en önemli araçlarından biri olan İstanbul Sözleşmesi'ne geri dönülmesi, toplumumuzun bu konudaki kararlılığını gösteren somut bir adım olacaktır. Sözleşme, kadınlara şiddetten koruma, faillerin cezalandırılması ve önleyici tedbirlerin alınması konusunda kapsamlı bir çerçeve sunuyor. Bu sözleşmeden çekilmek mücadelemizde geri adım anlamına gelir. Kadınların haklarını güvence altına alan yaşam haklarını koruyan bu uluslararası sözleşmeye yeniden katılmalıyız. Çünkü İstanbul Sözleşmesi yaşatır. Susmayacağız, sessiz kalmayacağız. Çünkü sessizlik bu suça ortak olmaktır."

Kaynak: ANKA

İstanbul Sözleşmesi, Politika, Bilecik, Şiddet, Hukuk, Kadın, Yerel, Son Dakika

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