Bilecik'te kadın spor merkezleri 28 Eylül'den itibaren yeni saatlerle hizmet verecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bilecik'te kadın spor merkezleri 28 Eylül'den itibaren yeni saatlerle hizmet verecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik\'te kadın spor merkezleri 28 Eylül\'den itibaren yeni saatlerle hizmet verecek
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Belediyesi, Kadın Spor ve Yaşam Merkezleri'nde 28 Eylül Pazartesi itibarıyla hafta içi 08.30-20.00, hafta sonu 12.00-20.00 saatleri arasında hizmet verileceğini açıkladı. Üyelerin salon kullanım hakkı haftalık 3 günden 5 güne çıkarıldı.

Bilecik Belediyesi tarafından Kadın Spor ve Yaşam Merkezleri çalışma saatleri hakkında bilgi verildi.

Bilecik Belediye Başkanlığından yapılan açıklamada, spor salonlarında 28 Eylül Pazartesi günü itibariyle hafta içinde 08: 30 ile 20: 00 saatleri arasında hafta sonu ise 12: 00 ile 20: 00 saatleri arasında hizmet vereceği söylendi. Açıklamada, "Grup derslerimiz ise Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri birinci seans saat: 10: 00'da ikinci seans ise saat 18: 00'da gerçekleştirilirken; Cumartesi ve Pazar günleri ise tek seans şeklinde saat: 13: 00'da başlayacak. Ayrıca Üyelerimizin spor salonlarını kullanım hakları haftalık 3 günden 5 güne yükselmiştir. Grup derslerimiz plates ve yoga branşları üzerine yapılacaktır. Grup dersi en az 5 kişi ile yapılacaktır" denildi.

Kaynak: İHA
Bilecik BelediyesiBelediyeBilecikEylülYaşamYerelSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Casusluk soruşturmasında 3 eski MASAK başkanının ifadesi alınacak: Erdoğan ve bakanlara ilişkin sorgulamalar tespit edildi Casusluk soruşturmasında 3 eski MASAK başkanının ifadesi alınacak: Erdoğan ve bakanlara ilişkin sorgulamalar tespit edildi
BM’de rezil olan Netanyahu yine Erdoğan düşmanlığına sarıldı BM'de rezil olan Netanyahu yine Erdoğan düşmanlığına sarıldı
Fenerbahçe’de Mert Hakan kararı İsmail Kartal yüzüne söyledi Fenerbahçe'de Mert Hakan kararı! İsmail Kartal yüzüne söyledi
Irak’ta halatı kopan asansör 7’nci kattan zemine çakıldı 9 kişinin yaralandığı anlar kamerada Irak'ta halatı kopan asansör 7'nci kattan zemine çakıldı! 9 kişinin yaralandığı anlar kamerada
Karakale köyünde gece ziyafeti: Bozayı kovanı yere serip balı yedi Karakale köyünde gece ziyafeti: Bozayı kovanı yere serip balı yedi
Fon soruşturmasında son durum: Yönetici kademelerinde yer alan tüm şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu Fon soruşturmasında son durum: Yönetici kademelerinde yer alan tüm şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu
11:43
“Vanlı Kara Haydar“a ikinci soruşturma 934 milyon değerinde döviz ele geçirildi
"Vanlı Kara Haydar"a ikinci soruşturma! 934 milyon değerinde döviz ele geçirildi
11:39
3 dönemlik yasağı kaldıracak ödeme belli oldu Fenerbahçe kasayı açıyor
3 dönemlik yasağı kaldıracak ödeme belli oldu! Fenerbahçe kasayı açıyor
11:36
Fenerbahçe’de formayı unutan isim milli takımda şov yaptı
Fenerbahçe'de formayı unutan isim milli takımda şov yaptı
11:26
Günlerdir kusuyordu Savcı acil serviste hayatını kaybetti
Günlerdir kusuyordu! Savcı acil serviste hayatını kaybetti
11:19
25 yaşında hayatını kaybeden Tolga Kalender’in ölüm nedenini eşi açıkladı
25 yaşında hayatını kaybeden Tolga Kalender'in ölüm nedenini eşi açıkladı
11:14
Fon soruşturmasında kritik hamle 7 şirketin tüm yatırımcı kayıtları istendi
Fon soruşturmasında kritik hamle! 7 şirketin tüm yatırımcı kayıtları istendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2026 12:42:34. #7.12#
SON DAKİKA: Bilecik'te kadın spor merkezleri 28 Eylül'den itibaren yeni saatlerle hizmet verecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei