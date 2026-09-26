Bilecik\'te kadın spor merkezleri 28 Eylül\'den itibaren yeni saatlerle hizmet verecek

Bilecik Belediyesi tarafından Kadın Spor ve Yaşam Merkezleri çalışma saatleri hakkında bilgi verildi.

Bilecik Belediye Başkanlığından yapılan açıklamada, spor salonlarında 28 Eylül Pazartesi günü itibariyle hafta içinde 08: 30 ile 20: 00 saatleri arasında hafta sonu ise 12: 00 ile 20: 00 saatleri arasında hizmet vereceği söylendi. Açıklamada, "Grup derslerimiz ise Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri birinci seans saat: 10: 00'da ikinci seans ise saat 18: 00'da gerçekleştirilirken; Cumartesi ve Pazar günleri ise tek seans şeklinde saat: 13: 00'da başlayacak. Ayrıca Üyelerimizin spor salonlarını kullanım hakları haftalık 3 günden 5 güne yükselmiştir. Grup derslerimiz plates ve yoga branşları üzerine yapılacaktır. Grup dersi en az 5 kişi ile yapılacaktır" denildi.