Bilecik'te Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısında Yapılan Çalışmalar İncelendi - Son Dakika
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Bilecik'te Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısında Yapılan Çalışmalar İncelendi

Bilecik\'te Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısında Yapılan Çalışmalar İncelendi

Bilecik'te gerçekleştirilen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonu ve Çocuk Koruma İl Koordinasyonu toplantılarında, kadına yönelik şiddetle mücadelede ve çocuk hizmetlerinde koordinasyon ve iş birliği güçlendirilmesi için alınacak tedbirler değerlendirildi. Toplantıda ayrıca koruyucu aile hizmetinin tanıtımı yapıldı ve sürece ilişkin duygu ve düşünceler aktarıldı.

28.02.2024 10:58  Güncelleme: 10:59
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Bilecik'te kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısında yapılan çalışmalar incelendi.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonu ve Çocuk Koruma İl Koordinasyonu toplantıları Vali Yardımcısı Vedat Yılmaz başkanlığında gerçekleştirildi. Yapılan çalışmaları içeren sunum ile devam eden toplantıda kadına yönelik şiddetle mücadelede ve çocuk hizmetlerinde koordinasyon ve iş birliği güçlendirilmesi beraberinde alınacak tedbirler değerlendirildi.

Koruyucu aile hizmetinin tanıtımı yapıldı. Koruyucu aile tarafından sürece ilişkin duygu ve düşünce aktarımı sağlandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik'te Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısında Yapılan Çalışmalar İncelendi - Son Dakika

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