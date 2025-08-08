Bilecik\'te Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı

Kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmaları kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı heyeti Bilecik'te temaslarda bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürü Süreyya Erkan, Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Olgun Gündüz ve Kadın Politikaları Daire Başkanı Ebru Özyiğit, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında yürütülen çalışmaları değerlendirmek ve sahadaki uygulamaları yerinde görmek amacıyla Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünü ziyaret etti. Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette, Bakanlık heyeti il genelindeki hizmet modelleri, kadına yönelik şiddetle mücadele mekanizmaları ve işleyiş süreçlerine dair bilgi aldı. Gerçekleştirilen toplantılarda, kadın konukevleri, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) çalışmaları, yerel işbirlikleri ve farkındalık faaliyetleri değerlendirildi. Ayrıca sahada karşılaşılan sorunlar, çözüm önerileri ve hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik planlamalar ele alındı. Ziyaret kapsamında yapılan değerlendirmelerin, il genelinde kadına yönelik şiddetle mücadelede etkinliğin artırılması ve hizmetlerin daha erişilebilir hale getirilmesi açısından önemli bir adım olması bekleniyor. - BİLECİK