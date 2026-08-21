Bilecik’te Kadınlar Kahvesi’nde mahalle buluşması - Son Dakika
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Bilecik’te Kadınlar Kahvesi’nde mahalle buluşması

Bilecik’te Kadınlar Kahvesi’nde mahalle buluşması
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Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Osmangazi Mahallesi’nde bulunan Kadınlar Kahvesi’nde mahalle kadınlarıyla bir araya geldi.

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Osmangazi Mahallesi'nde bulunan Kadınlar Kahvesi'nde mahalle kadınlarıyla bir araya geldi.

Mahalle kadınlarının talep ve görüşlerini dinleyen Subaşı, mahalle ve kent genelinde yapılabilecek çalışmalar hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. Buluşmada kadınların kent yaşamındaki rolü ve mahallelerin ihtiyaçlarına yönelik yapılabilecek çalışmalar ele alındı.

Başkan Subaşı, buluşmanın ardından yaptığı değerlendirmede, "Kadınların sözüne, emeğine ve fikrine değer veren bir anlayışla; Bilecik'imizin her mahallesinde vatandaşlarımızla yan yana olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik’te Kadınlar Kahvesi’nde mahalle buluşması - Son Dakika

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