Yayalar kaldırımda yürüyememekten şikayetçi - Son Dakika
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Yayalar kaldırımda yürüyememekten şikayetçi

Yayalar kaldırımda yürüyememekten şikayetçi
11.07.2026 13:21  Güncelleme: 13:38
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Bilecik'te kafelerin kaldırımları masa ve sandalyelerle işgal etmesi yayaları yürüyemez hale getirdi. Zabıta ekipleri ceza kesse de esnaf uyarılara uymuyor, vatandaşlar belediyeden daha sert önlemler talep ediyor.

Bilecik'te yayalar işyerleri önüne konulan masa ve sandalyelerden kaldırımda yürüyemez hale gelirken, bu konuda belediyenin ciddi yaptırımlar uygulanmasını istedi.

Bilecik merkez Gazipaşa Mahallesi Yunusemre Sokak üzerine cephesi olan kafeler ve işyerleri kaldırımları masa e sandalye koyarak işgal ederken, bu durum tepkilere neden oluyor. Ulusal ve yerel medyada çıkan haberler sonrası Bilecik Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri işyerlerine giderek, gerekli uyarılar yaparak Kabahatler Kanuna göre bin 764 lira ceza yazıyor. Zabıtalar gittikten sonra yine masa ve sandalyeleri dışarı çıkaran esnafa yayalar ciddi yaptırımlar yapılması istiyor.

Öte yandan, vatandaşlar çevre illerde zabıtaların kaldırım işgali yapan tüm esnafa gerekli uyarlar yaptıklarını, bunlara uymayan esnafın malzemeleri topladıkları gördükleri söylediler. Bilecik Belediyesinin böyle bir yaptırım yapmasını isteyen vatandaşlar, bu konuya biran önce çözülmesini talep ettiler. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Bilecik, Zabıta, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yayalar kaldırımda yürüyememekten şikayetçi - Son Dakika

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