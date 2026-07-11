Yayalar kaldırımda yürüyememekten şikayetçi

Bilecik'te yayalar işyerleri önüne konulan masa ve sandalyelerden kaldırımda yürüyemez hale gelirken, bu konuda belediyenin ciddi yaptırımlar uygulanmasını istedi.

Bilecik merkez Gazipaşa Mahallesi Yunusemre Sokak üzerine cephesi olan kafeler ve işyerleri kaldırımları masa e sandalye koyarak işgal ederken, bu durum tepkilere neden oluyor. Ulusal ve yerel medyada çıkan haberler sonrası Bilecik Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri işyerlerine giderek, gerekli uyarılar yaparak Kabahatler Kanuna göre bin 764 lira ceza yazıyor. Zabıtalar gittikten sonra yine masa ve sandalyeleri dışarı çıkaran esnafa yayalar ciddi yaptırımlar yapılması istiyor.

Öte yandan, vatandaşlar çevre illerde zabıtaların kaldırım işgali yapan tüm esnafa gerekli uyarlar yaptıklarını, bunlara uymayan esnafın malzemeleri topladıkları gördükleri söylediler. Bilecik Belediyesinin böyle bir yaptırım yapmasını isteyen vatandaşlar, bu konuya biran önce çözülmesini talep ettiler. - BİLECİK