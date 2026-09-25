Bilecik\'te kalp krizi geçiren okul müdürü Sadefoğlu sağanak altında toprağa verildi

Bilecik'te geçtiğimiz gün evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Okul Müdürü Ali Sadefoğlu sağanak yağışın altında son yolculuğuna uğurlandı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesi bağlı Küçükelmalı Köyü'nde ikamet eden Bozüyük Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu Müdürü Ali Sadefoğlu, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Sadefoğlu, Küçükelmalı köyünde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Şiddetli sağanak yağmura rağmen eğitim camiasından çok sayıda okul müdürü ve öğretmenin yanı sıra köy sakinleri ile çevre ilçelerden gelen vatandaşlar da Sadefoğlu'nu son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

Cenaze törenine Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek çok sayıda okul müdürü, öğretmen ve vatandaş katıldı.

Uzun yıllar eğitim camiasında görev yapan Sadefoğlu'nun vefatı nedeniyle meslektaşları ve öğrencileri büyük üzüntü yaşadı.