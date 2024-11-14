Bilecik'te Kampüs Cami İnşaatında Sona Gelindi - Son Dakika
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Bilecik'te Kampüs Cami İnşaatında Sona Gelindi

Bilecik\'te Kampüs Cami İnşaatında Sona Gelindi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde 1600 kişilik cami inşaatı tamamlanmak üzere.

14.11.2024 10:28
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi yerleşkesi içine yapılan Kampüs Cami inşaatında sona gelindi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Camiini Yaptırma Derneği tarafından kampüs yerleşkesi içine yaptırılan cami inşaatı sona yaklaşılırken, İl Müftüsü Ahmet Dilek, çalışmalar hakkında bilgi aldı Cami yapımı tamamlandığında bin 600 kişi kapasitesi ile hem üniversite personeline hem de öğrencilere hizmet vereceği söyleyen İl Müftüsü Ahmet Dilek, "İslami İlimler Fakültesi öğrencilerinin uygulamalı eğitimlerine katkı sağlayacak olan camii kompleksi içerisinde ayrıca 2 adet sınıf, 1 adet kıraat salonu ve 1 adet de kütüphane bulunacak" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik'te Kampüs Cami İnşaatında Sona Gelindi - Son Dakika

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