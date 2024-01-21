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Bilecik'te kar yağışı etkili oldu

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kar yağışı etkisini gösterdi. İlçe tamamen beyaza büründü. İlçede dün akşam saatlerinde başlayan ve gece geç saatlerine kadar kesintisiz süren yağmur sonrası yağış kar şeklinde devam etti. Hissedilir derecede hava sıcaklığının düşmesinin ardından başlayan kar yağışı sebebiyle Bozüyük ve köyler beyaz örtüyle kaplandı. Öte yandan ilçeye bağlı köylerde kapanan yol olmadığı öğrenildi.

Bilecik\'te kar yağışı etkili oldu
21.01.2024 - 19:53,  Güncelleme: 19:55
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Bilecik'te kar yağışı etkili oldu

BİLECİK - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kar yağışı etkisini gösterdi. İlçe tamamen beyaza büründü.

İlçede dün akşam saatlerinde başlayan ve gece geç saatlerine kadar kesintisiz süren yağmur sonrası yağış kar şeklinde devam etti. Hissedilir derecede hava sıcaklığının düşmesinin ardından başlayan kar yağışı sebebiyle Bozüyük ve köyler beyaz örtüyle kaplandı. Öte yandan ilçeye bağlı köylerde kapanan yol olmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA
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