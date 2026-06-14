Bilecik\'te Kırsal Altyapı Toplantısı

Bilecik'te IPARD Programı kapsamında kırsal altyapı yatırımlarına ilişkin toplantı düzenlendi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından IPARD Programı M6 Kırsal Alanda Kamu Altyapı Yatırımları kapsamında düzenlenen bilgilendirme toplantısına katıldı. Bilecik Valiliği Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, kırsal alanlarda hayata geçirilecek kamu altyapı yatırımları, sağlanacak hibe destekleri ve başvuru süreçleri ele alındı. IPARD Programı kapsamında uygulanacak M6 Kırsal Alanda Kamu Altyapı Yatırımları Tedbiri ile kırsal yollar, içme suyu altyapısı, atık yönetimi sistemleri ve yenilenebilir enerji yatırımları gibi birçok alanda yüzde 100 hibe desteği sağlanacağı belirtildi.

Vali Sözer, "Kırsal kalkınma yalnızca fiziki yatırımlardan ibaret değildir. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesinin artırılması, kamu hizmetlerinin güçlendirilmesi ve yerel kalkınmanın sürdürülebilir şekilde desteklenmesi açısından büyük önem taşımaktadır. İlimizin bu desteklerden en etkin şekilde faydalanması için tüm kurumlarımızın süreci yakından takip etmesi gerekiyor" dedi.

Toplantı, programın uygulama süreci ve başvuru esaslarına ilişkin bilgi verilmesi ile sona erdi. - BİLECİK