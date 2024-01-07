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Bilecik'te 'Kış Akşamları Sinema Günleri' Başladı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde halk, 'Kış Akşamları Sinema Günleri' etkinliği kapsamında bir araya geliyor. Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin'in talimatıyla düzenlenen etkinlik, her çarşamba günü saat 19.30'da Osmaneli Kültür-Sanat Konağı'nda gerçekleştirilecek.

Bilecik\'te \'Kış Akşamları Sinema Günleri\' Başladı
07.01.2024 - 18:04,
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde halk 'Kış Akşamları Sinema Günleri' etkinliğinde buluşuyor.

Osmaneli'nde geçtiğimiz yaz yapılan 'Sinema Geceleri' etkinliği halk tarafından oldukça sevilmişti. Belediye Başkanı Münür Şahin'in talimatı ile 'Kış Akşamları Sinema Günleri' etkinliği başladı. Osmaneli Kültür-Sanat Konağı'nda her çarşamba günü saat 19.30'da başlayacak olan sinema etkinliği ile halk bir araya gelmeye devam edecek. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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