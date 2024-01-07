16:57 •
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e gönderme: İnşallah seçimlerde Özgür efendiyi de özgürleştireceğiz•
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde halk 'Kış Akşamları Sinema Günleri' etkinliğinde buluşuyor.
Osmaneli'nde geçtiğimiz yaz yapılan 'Sinema Geceleri' etkinliği halk tarafından oldukça sevilmişti. Belediye Başkanı Münür Şahin'in talimatı ile 'Kış Akşamları Sinema Günleri' etkinliği başladı. Osmaneli Kültür-Sanat Konağı'nda her çarşamba günü saat 19.30'da başlayacak olan sinema etkinliği ile halk bir araya gelmeye devam edecek. - BİLECİK
Son Dakika › Yerel › Bilecik'te 'Kış Akşamları Sinema Günleri' Başladı - Son Dakika