Bilecik\'te 14 köpeğin ölümüne ilişkin tutuklu 4 kişi tahliye edildi

GÖKAY ŞİMŞEK

Bilecik'te 14 köpeğin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklanan aralarında Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü N.A.'nın da bulunduğu 4 kişi, köpeklerin ölüm nedeninin zehirlenme olmadığı tespitinin yer aldığı rapor üzerine tahliye edildi.

Bilecik'in Vezirhan beldesinde geçen ay 14 köpeğin öldürülmesiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Bilecik Belediyesi Hayvan Rehabilitasyonu çalışanı 2'si kadın toplam 4 şahıs gözaltına alınmıştı. Aralarında Belediye Veteriner İşleri Müdürü N.A., çalışanlar A.O.D., M. M. K. ve S. İ. çıkarıldığı Bilecik Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine konulmuştu.

Bilecik Sulh Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen 30 günlük tutukluluk hali değerlendirmesinde; gelen raporda köpeklerin ölüm nedenlerinin toksik zehirlenme olmadığı tespiti üzerine adı geçenlerin tutukluluk hallerinin kaldırılarak tahliye edilmesine karar verilirken, soruşturmanın ise devam ettiği öğrenildi.