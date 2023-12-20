 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bilecik'te 14 köpeğin ölümüne ilişkin tutuklu 4 kişi tahliye edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Bilecik'te 14 köpeğin ölümüne ilişkin tutuklu 4 kişi tahliye edildi

Bilecik'te 14 köpeğin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklanan 4 kişi, köpeklerin ölüm nedeninin zehirlenme olmadığı tespitinin yer aldığı rapor üzerine tahliye edildi. Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü N.A. da tutuklu olanlar arasındaydı.

Bilecik\'te 14 köpeğin ölümüne ilişkin tutuklu 4 kişi tahliye edildi
20.12.2023 - 11:31,  Güncelleme: 11:32
Abone Ol

GÖKAY ŞİMŞEK

Bilecik'te 14 köpeğin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklanan aralarında Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü N.A.'nın da bulunduğu 4 kişi, köpeklerin ölüm nedeninin zehirlenme olmadığı tespitinin yer aldığı rapor üzerine tahliye edildi.

Bilecik'in Vezirhan beldesinde geçen ay 14 köpeğin öldürülmesiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Bilecik Belediyesi Hayvan Rehabilitasyonu çalışanı 2'si kadın toplam 4 şahıs gözaltına alınmıştı. Aralarında Belediye Veteriner İşleri Müdürü N.A., çalışanlar A.O.D., M. M. K. ve S. İ. çıkarıldığı Bilecik Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine konulmuştu.

Bilecik Sulh Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen 30 günlük tutukluluk hali değerlendirmesinde; gelen raporda köpeklerin  ölüm nedenlerinin toksik zehirlenme olmadığı tespiti üzerine adı geçenlerin tutukluluk hallerinin kaldırılarak  tahliye edilmesine karar verilirken, soruşturmanın ise devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Bilecik Belediyesi, Bilecik, Hayvan Hakları, Tutuklama, Soruşturma, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik'te 14 köpeğin ölümüne ilişkin tutuklu 4 kişi tahliye edildi - Son Dakika


12:06
Haberler.com, Gelin Damat Dergisi Ödül Töreni'nde Yılın Haber Sitesi seçildi Haberler.com, Gelin Damat Dergisi Ödül Töreni'nde Yılın Haber Sitesi seçildi
11:58
MSB'den Tuzla Piyade Okulu'ndaki Atatürk rozeti tartışmasına ilişkin açıklama: Olaya sebebiyet veren personel görevden uzaklaştırıldı MSB'den Tuzla Piyade Okulu'ndaki Atatürk rozeti tartışmasına ilişkin açıklama: Olaya sebebiyet veren personel görevden uzaklaştırıldı
11:56
Bakan Osman Aşkın Bak, 1.5 saatlik konuşmayı yarım saate böyle sığırdı Bakan Osman Aşkın Bak, 1.5 saatlik konuşmayı yarım saate böyle sığırdı
11:27
Hollanda bu kavgayı konuşuyor! Aldatılan Türk kadın, hem kocasını hem sevgilisini dövdü Hollanda bu kavgayı konuşuyor! Aldatılan Türk kadın, hem kocasını hem sevgilisini dövdü
11:23
Memur ve emekli aylıklarında yüzde 50'lik artış bekleniyor! İşte zamlı maaşlar Memur ve emekli aylıklarında yüzde 50'lik artış bekleniyor! İşte zamlı maaşlar
11:20
Yoğun bakıma kaldırıldığı konuşulan Yıldız Tilbe'den yalanlama geldi Yoğun bakıma kaldırıldığı konuşulan Yıldız Tilbe'den yalanlama geldi
11:01
Atatürk'e benzemediği söylenmişti! Darphane'den 5 TL'lik madeni paralarla ilgili açıklama geldi Atatürk'e benzemediği söylenmişti! Darphane'den 5 TL'lik madeni paralarla ilgili açıklama geldi
10:55
Naci Görür üstüne basa basa uyardı: Gemlik muhakkak taşınmalı, kurtulma şansı yok Naci Görür üstüne basa basa uyardı: Gemlik muhakkak taşınmalı, kurtulma şansı yok

Son Dakika
12:06 Haberler.com, Gelin Damat Dergisi Ödül Töreni'nde Yılın Haber Sitesi seçildi
11:58 MSB'den Tuzla Piyade Okulu'ndaki Atatürk rozeti tartışmasına ilişkin açıklama: Olaya sebebiyet veren personel görevden uzaklaştırıldı
11:56 Bakan Osman Aşkın Bak, 1.5 saatlik konuşmayı yarım saate böyle sığırdı
11:27 Hollanda bu kavgayı konuşuyor! Aldatılan Türk kadın, hem kocasını hem sevgilisini dövdü
11:23 Memur ve emekli aylıklarında yüzde 50'lik artış bekleniyor! İşte zamlı maaşlar
11:20 Yoğun bakıma kaldırıldığı konuşulan Yıldız Tilbe'den yalanlama geldi
11:01 Atatürk'e benzemediği söylenmişti! Darphane'den 5 TL'lik madeni paralarla ilgili açıklama geldi
10:55 Naci Görür üstüne basa basa uyardı: Gemlik muhakkak taşınmalı, kurtulma şansı yok
10:54 Marmaray'da bir kişi raylara atlayarak intihar etti
10:53 29 lirayı aşan dolar yükselmeye devam ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2023 12:31:23. #1.11#
SON DAKİKA: Bilecik'te 14 köpeğin ölümüne ilişkin tutuklu 4 kişi tahliye edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement