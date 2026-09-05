Bilecik'te koruma altındaki çocuklar binicilik sporuyla tanıştı
Bozüyük Çocuk Evleri Sitesi'nde koruma altında bulunan çocuklar, Atlı Spor Kulübü'nü ziyaret ederek binicilik sporuyla tanıştı. Etkinlikte atlarla yakından ilgilenen çocuklar keyifli bir gün geçirirken, İl Müdürü Nejat İlhan sosyal gelişimlerini destekleyen faaliyetlerin önemine dikkat çekti.
Bilecik'te çocuklara atlı spor sürprizi yapıldı.
Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Bozüyük Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde koruma ve bakım altında bulunan çocuklar, Atlı Spor Kulübünü ziyaret ederek binicilik sporuyla tanıştı. Gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar, atlarla yakından ilgilenerek vakit geçirdi. Binicilik sporunu deneyimleyen çocuklar, keyifli ve unutulmaz bir gün yaşadı.
Çocukların farklı sosyal ve sportif faaliyetlerle buluşturulmasının önemine dikkat çeken Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Çocuklarımızın farklı deneyimler kazanmasını ve sosyal gelişimlerini destekleyecek etkinliklerle buluşmalarını çok önemsiyoruz. Bugün onların yüzlerindeki mutluluğa ortak olduk. Bu güzel etkinliğin gerçekleşmesine katkı sağlayan Atlı Spor Kulübüne teşekkür ediyor, çocuklarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğimizi ifade etmek istiyorum" dedi.
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