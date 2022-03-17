Bilecik'te KÖYDES için bir araya geldiler - Son Dakika

Bilecik'te Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamında toplantı düzenlendi.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya başkanlığında İl Özel İdaresi Toplantı Salonu'ndan KÖYDES ön inceleme ve yatırım toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya ilçe kaymakamları, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı ve kurum amirlerinin katıldı. Vali Kızılkaya'ya projeyle ilgili hazırlanan slayt gösteriyle bilgi verilirken, toplantıda yatırımlara, altyapı ve üstyapı çalışmalarına yer verildi. - BİLECİK